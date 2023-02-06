Лаутаро Мартинес: «Интер» снова доказал, что Милан – чёрно-синий

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победы над «Миланом» в матче 21-го тура чемпионата Италии.



«Потрясающе. Во время таких матчей чувствуешь себя, как в Аргентине. Мы снова доказали на поле, что Милан – чёрно-синий. После чемпионата мира я особо заряжен, победа на ЧМ – величайший момент в моей карьере. Я горд носить капитанскую повязку. С момента, как я оказался в «Интере», я всегда старался выкладываться на максимум», – приводит слова Мартинеса Джанлука Ди Марцио.



«Интер» набрал 43 очка и сократил отставание от возглавляющего таблицу «Наполи» до 13 баллов. «Милан» по-прежнему имеет в активе 38 баллов и занимает шестую позицию. Красно-чёрные потерпели четвёртое поражение подряд во всех турнирах. Подопечные Стефано Пиоли не могут выиграть в семи последних встречах. Последний раз они праздновали победу 4 января – после гостевого матча с «Салернитаной» (2:1).