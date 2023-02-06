От чемпиона Италии осталось одно название. «Милан» без шансов проиграл «Интеру»

Всего две с половиной недели назад «Интер» и «Милан» поспорили за Суперкубок Италии. Тогда «нерадзурри» разгромили «россонери» со счётом 3:0, отправив в глубокий нокаут соседа-чемпиона. Последние три матча команда Стефано Пиоли проиграла с общим счётом 2:12! Перед дерби в 21-м туре Серии А тренер признал: «То, что работало больше трёх недель назад, уже не работает – я внесу изменения на уровне тактики или подхода к игрокам». И перешёл на схему 3-5-2, чтобы прекратить пропускать как аутсайдер.

Это была подстройка под соперника. Интересно, что в нападении в паре с Оливье Жиру вышел не Рафаэл Леау, оставшийся на скамейке запасных, а Дивок Ориги. Правда, при обороне бельгиец действовал глубже француза, как правило, по опорному. Пиоли согласился играть в дерби «вторым номером», и «Интер» доминировал с первых минут, владея мячом (74% до перерыва) и территорией. Кроме того, команда Симоне Индзаги очень хорошо возвращала себе мяч, то есть делала то, что совершенно разучился делать «Милан».

Сразу стало понятно, что в глубокой позиционной обороне «россонери» тоже не будут образцом надёжности. «Интеру» удавались быстрые розыгрыши накоротке, и уже на шестой минуте только суперсейв голкипера Чиприана Тэтэрушану после удара Лаутаро Мартинеса спас «Милан» от пропущенного мяча. Потом чемпион мира не реализовал ещё один момент, заставив вспомнить свои промахи на ЧМ-2022. А герой Суперкубка Италии Эдин Джеко почти заработал пенальти, но, пожалуй, перестарался, симулируя фол.

Рано или поздно «нерадзурри» забили бы по такой игре. Вообще, футбол в дерби получался не самым красивым, но сколько же в нём было огня! Каждое единоборство – как последнее. В первом тайме «Интер» нанёс девять ударов, а «Милан» не пробил ни разу. Одного из двух попаданий в створ хозяевам оказалось достаточно, чтобы забить. Они опережали «россонери» даже на стандартах. В конце концов Мартинес исправился. Нападающий нанёс очень непростой по исполнению удар головой, воспользовавшись тем, что Симон Кьер разрывался между ним и его напарником Эдином Джеко.

Минут через пять после перерыва Пиоли пришёл к выводу, что пора делать замены и выпускать Леау (ушедший с поля Ориги ничем не запомнился в дерби, всего 14 раз встретился с мячом). Картина игры, как ни удивительно, оставалась прежней. «Интер» владел преимуществом, а футболисты «Милана» опаздывали в эпизодах. «Россонери» играли как будто с гирями на ногах и чугунными медалями на шее. Капитан Мартинес продолжал свою бесконечную дуэль с Тэтэрушану, и, если бы не сменщик Мика Меньяна, «нерадзурри» забили бы быстрый гол во втором тайме.

Команда Пиоли наконец-то выровняла игру, почувствовала мяч. Темп спал, но не факт, что оборонявшийся «Интер» это устраивало больше, чем атаковавший «Милан». С контрвыпадами на пространстве у подуставших «нерадзурри» были проблемы. Леау добавил мысли гостям, а за четверть часа до конца матча создал прекрасный момент для Жиру. Быстрая ответная атака должна была завершаться голом «россонери», но опытного француза подвёл (вот ведь чудеса!) технический брак в штрафной. После ЧМ-2022 у Оливье пропал вкус к большим матчам.

Жиру не пробил, и «Милан» так и закончил матч с нулём попаданий в створ. Других шансов «Интер» сопернику не дал. Итоговая статистика ударов говорит обо всём – 15:4, в створ – 4:0. Когда «россонери» совсем раскрылись, команда Индзаги ещё дважды послала мяч в сетку ворот Тэтэрушану. Бодро вошёл в игру другой антигерой чемпионата мира Ромелу Лукаку. Он забил сам и ассистировал Мартинесу, однако оба гола были отменены – сначала из-за фола бельгийца, потом из-за очень спорного офсайда (в трансляции нарисовали какую-то смешную картинку).

Благодаря победе в дерби «нерадзурри» остались на втором месте: до «Наполи» – 13 очков.