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«Динамо» объявило стартовый состав на товарищеский матч с «Енисеем»

«Динамо» объявило стартовый состав на товарищеский матч с «Енисеем»
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Сегодня, 6 февраля, московское «Динамо» проведёт товарищеским матч с красноярским «Енисеем». Игра запланирована в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 10:30 по московскому времени. Встреча пройдёт в формате двух таймов по 5 минут.

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Гагнидзе, Гладышев, Боков, Смолов.

Запасные: Будачёв, Лещук, Купцов, Александров, Майстрович, Паршивлюк, Бессмертный, Нгамалё, Маричаль, Зазвонкин, Макаров, Шаиахметов, Осокин, Тюкваин, Сулаквелидзе, Бегун.

Пресс-служба «Динамо» отмечает, что Грулёв, Норманн и Лесовой продолжают восстанавливаться от повреждений. Также по решению медицинского штаба встречу пропустят Лаксальт и Захарян.

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