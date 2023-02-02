Вратарь «Динамо» Лещук назвал Черчесова лучшим тренером в своей карьере

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук назвал Станислава Черчесова лучшим тренером в своей карьере.
«Лучший ли Черчесов тренер из тех, с кем я работал? Из тех россиян, которые работали в «Динамо», наверное, да. Но опять же много разных факторов. У Черчесова был очень хороший состав, все думали, что должны были попадать в тройку. Не попали. Черчесов был именно главным тренером, мыслил командно. Объяснял так, будто десять лет играл в поле.
Мы обсуждали Карпина с ребятами. Кто с ним работал, говорят, что это топ‑тренер. Но я с ним не работал. Если чисто по результатам судить, то Семак. Но это тоже не объективно.
Да и вообще я только в последнее время стал обращать внимание на работу главного тренера, больше следишь за специалистом по вратарям.
Тренер, который симпатичен мне больше всех, это Сандро Шварц. Если сравнить Йокановича и Шварца, то Славиша как будто больше для возрастных футболистов, и сейчас мы двигаемся навстречу друг другу. Мы пытаемся большего его понять, он — настроиться на нас, на молодёжь, которую нужно научить. Он только пришёл, Сандро у нас был почти два года. Возможно, через два года я скажу, что Йоканович — лучший тренер, с которым я работал», — приводит слова Лещука „Матч ТВ“.
Напомним, после 17 туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
- 2 февраля 2023
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