Ерохин прокомментировал ничью в товарищеском матче «Зенит» — «Урал» на зимних сборах

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал ничью в контрольном матче с «Уралом». Товарищеская встреча проходила в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Дубае. Игра завершилась со счётом 1:1.

«Я думаю, что сегодня первостепенным было качество игры. Результат играет роль, но в первую очередь — психологическую. Думаю, что в первом тайме сегодня получалось больше, был хороший контроль мяча. Во втором, возможно из-за жары, скорости снизились, поэтому мы не увидели забитых мячей в ворота соперника.



Каждый день мы проводим по две тренировки, утром и вечером, а игра — это максимально интенсивная тренировка. Всё было согласно нашему тренировочному графику. По ощущениям все нормально: физически все выдержали, почти все сыграли полный матч. Движение было неплохое, мы набираем форму, думаю, к концу сборов, к первым официальным матчам, мы будем готовы на сто процентов.



После пропущенного гола «Зенит» завёлся? Естественно, нам хотелось выиграть, но мы не смогли дожать соперника. Хотя моменты были, мы могли забить еще. Тем не менее, я думаю, что самое главное — что были хорошие атаки и хорошие моменты. Голы придут.



Матч длился на 5 минут меньше обычного из-за жары? Честно говоря, я только от вас сейчас об этом узнал (улыбается). Я старался и отдал все силы, словно это был полный матч. Все старались выкладываться, доигрывать каждый момент, дорабатывать. Все выложились по полной», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».