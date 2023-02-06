Ширер: Кейн побьёт мой рекорд по голам в АПЛ. Это просто вопрос времени

Бывший английский нападающий Алан Ширер прокомментировал 200-й гол в АПЛ форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, заявив, что именно игрок «шпор» может побить его рекорд по голам в английском чемпионате, который равен 260 забитым мячам.

«Я не буду против, если Кейн побьёт мой рекорд. Я знаю, как сильно он этого хочет, и это нормально, потому что я был точно таким же.

Если он останется в такой же форме и будет продолжать выступать в нашей стране, тогда он сделает это. Это просто вопрос времени. Он играет как великие бомбардиры, мало кто из игроков делает это лучше. Он третий футболист, забивший 200 голов. До него это удавалось только мне и Руни, так что у нас небольшой клуб.

Его форма хороша, как никогда. Его команда играет не так хорошо, но на его статистику это, кажется, совсем не влияет. Он был сильно разочарован после чемпионата мира, но я думаю, что он вернулся сильнее морально — сильнее, чем когда-либо. Меня это не удивляет. Я его большой поклонник. Он фантастический игрок.

Этот рекорд принадлежит мне уже долго, и я всегда говорил, что однажды он будет побит. Я думал, что Руни сможет сделать это, но он снизил темп, а потом уехал в Америку. Однажды это всё равно произойдёт, так что если это удастся Кейну, я буду первым, кто пожмёт ему руку», — приводит слова Ширера официальный сайт АПЛ.

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