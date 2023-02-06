TMW: «Барселона» договорилась о бесплатном переходе Н'Дика летом 2023 года
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Защитник «Айнтрахта» Эван Обите Н'Дика летом 2023 года на правах свободного агента станет игроком «Барселоны». Об этом сообщает Tuttomercatoweb. По сведениям источника, испанский клуб согласовал предварительный контракт с 23-летним футболистом.
Н'Дика стал игроком немецкой команды летом 2018 года. В нынешнем сезоне защитник отдал одну результативную передачу в 27 матчах во всех турнирах. Сообщалось, что подписать футболиста хотел ряд топ-клубов Европы.
В сентябре 2019 года Эван Н'Дика провёл один матч в составе сборной Франции U21. В расположении основной команды он не привлекался.
Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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