TMW: «Барселона» договорилась о бесплатном переходе Н'Дика летом 2023 года

Защитник «Айнтрахта» Эван Обите Н'Дика летом 2023 года на правах свободного агента станет игроком «Барселоны». Об этом сообщает Tuttomercatoweb. По сведениям источника, испанский клуб согласовал предварительный контракт с 23-летним футболистом.

Н'Дика стал игроком немецкой команды летом 2018 года. В нынешнем сезоне защитник отдал одну результативную передачу в 27 матчах во всех турнирах. Сообщалось, что подписать футболиста хотел ряд топ-клубов Европы.

В сентябре 2019 года Эван Н'Дика провёл один матч в составе сборной Франции U21. В расположении основной команды он не привлекался.

Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

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