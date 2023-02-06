«Барселона» нацелилась на трёх игроков «Ювентуса»

Футболисты «Ювентуса» Душан Влахович, Федерико Кьеза и Мануэль Локателли могут продолжить карьеру в Испании. В услугах игроков заинтересована «Барселона», информирует TuttoJuve.
Согласно сведениям источника, Влахович, Кьеза и Локателли готовы покинуть «Ювентус», так как клуб находится в нестабильном положении в связи с санкциями за финансовые махинации.
Напомним, «Ювентус» был оштрафован на 15 очков и в результате этого опустился в чемпионате Италии с третьего места на десятое. Позже стало известно, что Итальянская федерация футбола хочет, чтобы с «Ювентуса» сняли как минимум 20 очков из-за махинаций с зарплатами футболистов.
«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии. Видеообзор матча:
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
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