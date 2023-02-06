Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» нацелилась на трёх игроков «Ювентуса»

«Барселона» нацелилась на трёх игроков «Ювентуса»
Комментарии

Футболисты «Ювентуса» Душан Влахович, Федерико Кьеза и Мануэль Локателли могут продолжить карьеру в Испании. В услугах игроков заинтересована «Барселона», информирует TuttoJuve.

Согласно сведениям источника, Влахович, Кьеза и Локателли готовы покинуть «Ювентус», так как клуб находится в нестабильном положении в связи с санкциями за финансовые махинации.

Напомним, «Ювентус» был оштрафован на 15 очков и в результате этого опустился в чемпионате Италии с третьего места на десятое. Позже стало известно, что Итальянская федерация футбола хочет, чтобы с «Ювентуса» сняли как минимум 20 очков из-за махинаций с зарплатами футболистов.

«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии. Видеообзор матча:

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.

У «Ювентуса» будут большие проблемы без еврокубков. Кого из важных игроков потеряет клуб? У «Ювентуса» будут большие проблемы без еврокубков. Кого из важных игроков потеряет клуб?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023