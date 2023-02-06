Турецкий вратарь остался под завалами после землетрясения. Его пока не могут найти

Вратарь клуба «Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан остался под завалами после землетрясения. Его до сих пор не могут найти.

«Наш вратарь Ахмет Эйюп Тюркаслан находился в здании, которое было повреждено и разрушено в результате землетрясения. Поисково-спасательные работы продолжаются. Пока что о нём нет никакой информации. Молитесь вместе с нами», — написала пресс-служба «Малатьяспора».

По сведениям издания Fanatik, жену Тюркаслана уже вытащили из-под завалов, она осталась жива. Девушка указала предположительное местоположение своего супруга, однако спасатели его до сих пор не нашли.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие из толчков имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.