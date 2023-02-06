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Турецкий вратарь остался под завалами после землетрясения. Его пока не могут найти

Турецкий вратарь остался под завалами после землетрясения. Его пока не могут найти
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Вратарь клуба «Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан остался под завалами после землетрясения. Его до сих пор не могут найти.

«Наш вратарь Ахмет Эйюп Тюркаслан находился в здании, которое было повреждено и разрушено в результате землетрясения. Поисково-спасательные работы продолжаются. Пока что о нём нет никакой информации. Молитесь вместе с нами», — написала пресс-служба «Малатьяспора».

По сведениям издания Fanatik, жену Тюркаслана уже вытащили из-под завалов, она осталась жива. Девушка указала предположительное местоположение своего супруга, однако спасатели его до сих пор не нашли.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие из толчков имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.

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Теги Футбол Прочие турниры •••

Заглавное фото: Oguz Yeter/Getty Images

Источник: Fanatik

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