Славиша Йоканович рассказал, что в «Динамо» ощутили землетрясение на сборах в Турции

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, что московская команда ощутила землетрясение на сборах в Турции.

«Ночью мы почувствовали землетрясение в Белеке. Большинство в нашем отеле ощутили его. Но с нами всё хорошо.



Периодически такое может происходить в мире. Утром мы прочитали грустные новости. Я надеюсь, что будет как можно меньше жертв после всего случившегося. Это некомфортное состояние, когда ты знаешь, что многие люди пострадали и продолжают страдать от последствий произошедшего. Выражаем наши соболезнования всем погибшим и пострадавшим», — сказал Йоканович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.