Президента РПЛ пригласили на мероприятие УЕФА впервые с февраля 2022 года

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев получил приглашение на заседание комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу. Встреча состоится 25 апреля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария), информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Президента РПЛ впервые пригласили на мероприятие УЕФА с 24 февраля 2022 года. Предполагается, что Европейский футбольный союз начал постепенное возвращение России на международную арену.
Напомним, в марте минувшего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой, в связи с чем возник вопрос о возможной смене футбольного региона. В конце декабря было объявлено, что будет создана рабочая группа, которая изучит все плюсы и минусы возможного перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).
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