Гари Невилл: не думаю, что «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о перспективах клуба в чемпионской гонке английской Премьер-лиги в этом сезоне.
«Я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» добьётся победы в АПЛ. Думаю, они потерпят неудачу. Ситуация с травмой Эриксена тоже не добавляет радости. Но сейчас всё хорошо, они борются и снова выглядят счастливыми, и это очень важно.
Если честно, я не думаю, что они выиграют титул, и никогда так не думал. Я прогнозировал победу «Манчестер Сити», но сейчас на их месте я бы волновался. «Манчестер Юнайтед» сейчас воодушевлён, а «Сити» выглядит немного угрюмым. Несколько недель назад я мог сказать то же самое и о «Тоттенхэме», но они вышли из этой ситуации. «Сити» тоже должен выйти из неё.
«Манчестер Юнайтед» сейчас выглядит сплочённо и солидно, команда будто движется по восходящей траектории. Они находятся в хорошем положении, и через несколько недель им предстоит важная игра с «Ньюкаслом» в финале Кубка лиги. Это будет отличный матч, который полон рисков с точки зрения того, через что прошли оба клуба», — приводит слова Невилла Sky Sports.
- 6 февраля 2023
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