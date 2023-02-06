Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кокорин выйдет в старте в матче с «Доксой»

Александр Кокорин выйдет в старте в матче с «Доксой»
Александр Кокорин
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, «Арис» в рамках 22-го тура чемпионата Кипра на своём матче примет «Доксу». Российский нападающий Александр Кокорин начнёт матч в стартовом составе.

«Арис» — «Докса»

«Арис» — «Докса»

Фото: ФК «Арис»

Как и всегда, клуб будет вести прямую трансляцию на территории РФ и Беларуси. Матч для вас прокомментирует Филипп Кудрявцев.

Подключайтесь к игре, чтобы ничего не пропустить!

VK

Rutube

Одноклассники

Начало матча – в 20:00 по московскому времени.

В прошлом туре «Арис» вырвал победу в матче с «Эносисом», забив на 90+5-й минуте. На данный момент клуб набрал 40 очков и занимает четвёртое место в чемпионате Кипра.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023