Александр Кокорин выйдет в старте в матче с «Доксой»
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Сегодня, 6 февраля, «Арис» в рамках 22-го тура чемпионата Кипра на своём матче примет «Доксу». Российский нападающий Александр Кокорин начнёт матч в стартовом составе.
«Арис» — «Докса»
Фото: ФК «Арис»
Как и всегда, клуб будет вести прямую трансляцию на территории РФ и Беларуси. Матч для вас прокомментирует Филипп Кудрявцев.
Подключайтесь к игре, чтобы ничего не пропустить!
Начало матча – в 20:00 по московскому времени.
В прошлом туре «Арис» вырвал победу в матче с «Эносисом», забив на 90+5-й минуте. На данный момент клуб набрал 40 очков и занимает четвёртое место в чемпионате Кипра.
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