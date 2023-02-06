Александр Кокорин выйдет в старте в матче с «Доксой»

Сегодня, 6 февраля, «Арис» в рамках 22-го тура чемпионата Кипра на своём матче примет «Доксу». Российский нападающий Александр Кокорин начнёт матч в стартовом составе.

«Арис» — «Докса» Фото: ФК «Арис»

Как и всегда, клуб будет вести прямую трансляцию на территории РФ и Беларуси. Матч для вас прокомментирует Филипп Кудрявцев.



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Начало матча – в 20:00 по московскому времени.



В прошлом туре «Арис» вырвал победу в матче с «Эносисом», забив на 90+5-й минуте. На данный момент клуб набрал 40 очков и занимает четвёртое место в чемпионате Кипра.