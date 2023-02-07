Форвард «Сочи» Владислав Сарвели подвёл итоги матча с «Ростовом»

Форвард «Сочи» Владислав Сарвели высказался после игры 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом» (3:0), в котором он стал автором одного из мячей.
«Сегодня была хорошая игра, но очень сильно устал, сейчас сложно проявлять эмоции.
Момент с моим голом? Это просто одна из комбинаций в футболе: передача во фланг, прострел, завершение. Ребята всё хорошо сделали, Мелкадзе покатил на Макарчука, а тот прострелил. Мне оставалось только ногу подставить и попасть в пустые ворота.
Прессинг давался нам легко? Не знаю, надо посмотреть со стороны, но, мне кажется, физически это было очень тяжело.
Матч со «Спартаком»? Хорошо, что на сборах можно играть с такими соперниками. Будем ждать и готовиться к этой игре», — приводит слова Сарвели пресс-служба «Сочи».
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