Стали известны игроки, которые могут как пополнить, так и покинуть «Манчестер Юнайтед»

Стали известны имена футболистов, которые летом могут как покинуть «Манчестер Юнайтед», так и пополнить.



Как сообщает Manchester Evening News, нападающий Антони Марсьяль входит в число футболистов, которых клуб выставит на продажу. Также манкунианцы готовы расстаться с защитниками Гарри Магуайром и Алексом Теллесом (арендован «Севильей»).



Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг настаивает на том, что приоритетной целью на рынке должен быть нападающий, способный много забивать. Клуб интересуется Гарри Кейном из «Тоттенхэма» и Виктором Осимхеном из «Наполи». Также тренеру нравятся Гонсалу Рамуш («Бенфика») и Мохаммед Кудус («Аякс»).



«Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ.

Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема: