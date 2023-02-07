Хави высказался о Рафинье после перфоманса футболиста в матче с «Севильей»
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Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил нападающего команды Рафинью после матча 20-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (3:0). Бразильский футболист забил гол и отдал результативную передачу на Гави.
«Мне кажется, что он показывает себя всё лучше и лучше. Рафинья — экстраординарный игрок», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
26-летний Рафинья перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года. По данным Transfermarkt, сделка по трансферу бразильского нападающего обошлась клубу из Каталонии в € 58 млн. В нынешнем сезоне Рафинья в 29 матчах забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.
Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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