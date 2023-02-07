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Жоан Лапорта: Хави великолепно справляется, но у нас впереди ещё много работы

Жоан Лапорта: Хави великолепно справляется, но у нас впереди ещё много работы
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об успехах клуба в нынешнем сезоне.

«У нас всё идёт хорошо, и в самом начале сезона мы бы подписались на то, чтобы к середине чемпионата лидировать с отрывом в восемь очков от второго места. Но дело в том, что у нас впереди ещё много работы, нужно проявить большую самоотверженность и целеустремлённость.

Хави великолепно справляется. Он принял команду в наиболее сложный момент и фантастическим образом смог сплотить всех игроков. В первую очередь выделяются целеустремлённость и командный дух», – приводит слова Лапорты Marca.

По прошествии 20 туров испанской Ла Лиги каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу, на восемь очков опережая идущий вторым мадридский «Реал».

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