Федотов: Деспотович приходил в «Оренбург» обиженным, разочарованным в футболе и жизни

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов вспомнил самый тяжёлый случай поиска подхода к футболисту. По словам специалиста, тяжело было найти подход к сербскому нападающему Джордже Деспотовичу во времена работы в «Оренбурге».

«Самый сложный случай, когда нужно было искать подход к футболисту? Я бы вспомнил Деспотовича: он своенравный. Пришёл в «Оренбург» неготовым, обиженным: должен был переходить в «Лос-Анджелес Гэлакси», а вместо него взяли другого. Деспот был настолько разочарован в футболе и в жизни, что чуть ли не вешал бутсы на гвоздь.



Потребовалось время, приходилось выдержать давление трибун. Не забивал из выгодных положений. Мы вместе через это прошли, работали психологически. Как только мы это преодолели и всё подтянули, Деспот забил два важных гола, и груз спал», — приводит слова Федотова Sport24.