Зарема Салихова ответила на критику ветеранов «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на критику со стороны многочисленных ветеранов красно-белых. Также девушка отреагировала на слова Дмитрия Аленичева, который заявил, что не исключает своего возвращения в «Спартак».

«Я вижу, что команда, собранная нами, и тренер, которого так хейтили все кому не лень, играют в спартаковский атакующий футбол, который любят болельщики. Команда состоит как из своих воспитанников, так и из лучших российских игроков и мастеровитых легионеров.



Если бы бывшие игроки, ветераны действительно переживали за футбол так, как рассказывают на стримах и диванах у блогеров, то не эффективнее ли было написать коллективное письмо на самый верх, в котором высказали бы своё мнение о Fan ID, о проблемах детско-юношеского спорта и осветили другие важные аспекты, выступили бы со своими предложениями. Тогда бы их мнение и голос как ветеранов были ценны и важны.



Аленичев хочет вернуться в «Спартак»? Если Дмитрий Аленичев заметил, то «Спартак» результативно играет последние три сезона: серебро Тедеско, Кубок Ваноли и большие надежды на этот сезон. Игроки сыгрались, повзрослели ментально, стали злее и вариативнее.



Поэтому Аленичеву, Титову и кому-либо ещё лучше повременить с приходом в клуб. Дайте поработать Абаскалю, дайте болельщикам кайфануть от игры любимой команды», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

Напомним, после 17 сыгранных матчей в РПЛ в текущем сезоне турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. На втором месте расположился московский «Спартак» (36), на третьем — «Ростов» (35).