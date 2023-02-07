Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зарема Салихова ответила на критику ветеранов «Спартака»

Зарема Салихова ответила на критику ветеранов «Спартака»
Комментарии

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на критику со стороны многочисленных ветеранов красно-белых. Также девушка отреагировала на слова Дмитрия Аленичева, который заявил, что не исключает своего возвращения в «Спартак».

«Я вижу, что команда, собранная нами, и тренер, которого так хейтили все кому не лень, играют в спартаковский атакующий футбол, который любят болельщики. Команда состоит как из своих воспитанников, так и из лучших российских игроков и мастеровитых легионеров.

Если бы бывшие игроки, ветераны действительно переживали за футбол так, как рассказывают на стримах и диванах у блогеров, то не эффективнее ли было написать коллективное письмо на самый верх, в котором высказали бы своё мнение о Fan ID, о проблемах детско-юношеского спорта и осветили другие важные аспекты, выступили бы со своими предложениями. Тогда бы их мнение и голос как ветеранов были ценны и важны.

Аленичев хочет вернуться в «Спартак»? Если Дмитрий Аленичев заметил, то «Спартак» результативно играет последние три сезона: серебро Тедеско, Кубок Ваноли и большие надежды на этот сезон. Игроки сыгрались, повзрослели ментально, стали злее и вариативнее.

Поэтому Аленичеву, Титову и кому-либо ещё лучше повременить с приходом в клуб. Дайте поработать Абаскалю, дайте болельщикам кайфануть от игры любимой команды», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

Напомним, после 17 сыгранных матчей в РПЛ в текущем сезоне турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. На втором месте расположился московский «Спартак» (36), на третьем — «Ростов» (35).

Новость по теме
Аленичев: не исключаю, что вернусь в «Спартак». Думаю, Карпин тоже однажды вернётся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023