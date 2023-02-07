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Источник: Дзюба и Смольников перейдут в «Локомотив»

Источник: Дзюба и Смольников перейдут в «Локомотив»
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Бывшие игроки сборной России Артём Дзюба и Игорь Смольников в скором времени перейдут в «Локомотив». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своей социальной сети. Контракты будут рассчитаны до конца текущего сезона.

По информации источника, прохождение медобследования запланировано на завтрашний день. Нападающий подпишет договор сразу, а защитник подпишет соглашение на следующем сборе красно-зелёных. Оба футболиста получат по контракту по 2,5 млн рублей. Также «Локомотив» оставляет за собой право продления контрактов на следующий сезон.

Напомним, последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», Смольников первую часть сезона-2022/2023 провёл, защищая цвета московского «Торпедо».

«Локомотив» обыграл «Урарту» в контрольном матче:

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