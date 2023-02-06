Гол в стиле Месси приблизил «Спартак» к трофею! Команда просто уничтожила «Краснодар»

Соболев не забил, но был главным героем. Теперь красно-белым осталось справиться с «Сочи».

Winline Зимний кубок РПЛ близится к концу. В центральном матче 2-го тура встретились «Краснодар» и «Спартак». Ход и результат этой игры полностью оправдали ситуацию в таблице нашего чемпионата, где красно-белые опережают сегодняшнего соперника на 11 очков.

«Краснодар» начал игру с высокого и активного прессинга, заставив защитников «Спартака» и Александра Максименко нервничать. Красно-белые в таких условиях выходили в атаку через длинные передачи, но получалось не очень: Павлу Мелёшину не удавалось цепляться за мяч, а Александр Соболев действовал глубже.

После неудачи с забросами «Спартак» перешёл на розыгрыши низом, и это практически сразу начало приносить плоды. Первый по-настоящему голевой момент красно-белые создали на 20-й минуте: Даниил Денисов здорово отдал Мелёшину между линиями, тот вышел один на один, но не протолкнул мяч мимо Станислава Агкацева, Соболев добил, но вратарь героически потащил.

Игру Соболева надо отметить отдельно, поскольку он был порой незаметным, но на самом деле главным действующим лицом у «Спартака». Александр был буквально везде, перемещаясь с фланга на фланг в поисках свободного пространства, и был очень полезен в прессинге и подыгрыше. Пока Мелёшин действовал на острие, через Соболева шли все атаки.

На 22-й минуте «Спартак» забил. Егор Сорокин вместо нормального выноса попал в Соболева, Мелёшин подхватил мяч и решил взять на себя. Партнёры растянули оборону, и Павел безо всякого сопротивления зарядил в дальний нижний угол с линии штрафной.

Права на видео принадлежат РФС. Видео можно посмотреть в телеграм-канале РПЛ.

«Краснодар» после гола Мелёшина чуть не сравнял счёт, но переломным моментом в игре это не стало. После того как команда Владимира Ивича отказалась от высокого прессинга, у неё вскрылись проблемы в обороне, которыми с удовольствием пользовался «Спартак». Первый тайм в целом и особенно его концовка осталась за красно-белыми. Команда Гильермо Абаскаля откровенно куражилась в атаке и чуть ли не перепасовывалась в штрафной. Соболев по-прежнему был в огне — сам чуть не забил и отдал шедевральный пас на Михаила Игнатова.



Интересно было наблюдать не только за футболистами, но и за Абаскалем. Тренер «Спартака» активно ротировал позиции игроков прямо во время матча. По команде Гильермо универсальный Даниил Денисов убегал с правого фланга в центр, а страховали его Руслан Литвинов и Данил Пруцев.

«Краснодар» — «Спартак» — 0:4 Фото: РИА Новости

На второй тайм «Спартак» вышел в сильно обновлённом составе. Особенно это касалось атаки: впереди появились Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Кейта Бальде. «Краснодар» же приступил к основным перестановкам уже ближе к часу игры. Практически сразу после начала тайма пришлось тащить Александра Селихова. Алексею Ионову дали убежать по левому флангу и навесить на Мозеса Кобнана. Тот пробил головой с пары метров, однако свежий вратарь «Спартака» сложился и отбил.



Вообще, в начале второго тайма «Краснодар» был активнее в атаке. Но вместо того, чтобы сравнять счёт, пропустил второй. И здесь чистое искусство от Зиньковского, который попёр с правого фланга в центр, по дороге убрав всех на пути в стиле Лео Месси.

Права на видео принадлежат РФС. Видео можно посмотреть в телеграм-канале РПЛ.

Второй гол сказался на настрое «Краснодара», поэтому «Спартак» довольно быстро вернул себе преимущество. Вдобавок на поле впервые с сентября появился Кристофер Мартинс Перейра, про которого многие могли забыть.

Новая вспышка «Краснодара» случилась в середине второго тайма, но до атак «Спартака» эти попытки всё равно не дотягивали. Скорее, команда полагалась на индивидуальные действия техничных нападающих — всё того же Кобнана и вышедшего на замену Олакунле Олусегуна.

Как и в предыдущем случае, попытка «Краснодара» забить привела к голу «Спартака». Причём эпизод практически повторил ситуацию с первым мячом: Кайо подарил мяч Зиньковскому, тот не пожадничал и отдал Николсону, который убрал соперника на замахе и вмочил в ближнюю девятку.

Права на видео принадлежат РФС. Видео можно посмотреть в телеграм-канале РПЛ.

А напоследок «Спартак» ещё и получил пенальти. Можно спорить, был фол за пределами штрафной или уже на линии, но сути это не меняет. Исполнить позволили Кейта Бальде, который уверенно уложил мяч в сетку.

Права на видео принадлежат РФС. Видео можно посмотреть в телеграм-канале РПЛ.

Итог: заслуженная победа «Спартака», которому теперь предстоит сыграть с «Сочи» своеобразный финал. Красно-белые на этих сборах смотрятся максимально уверенно, и, пожалуй, пугать болельщиков может только одно — флешбэки с лета 2021-го, когда при Руе Витории команда всех разрывала, а после начала сезона поплыла.