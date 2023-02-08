Источник: переход форварда сборной Панамы в ЦСКА может сорваться из-за банковских проблем

ЦСКА договорился о трансфере нападающего эквадорского «Универсидада» и сборной Панамы Исмаэля Диаса, однако сделка может сорваться из-за банковских проблем, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, «Универсидад» настаивает на том, что передаст трансферный лист Диаса только после того, как на их счёт придут деньги. ЦСКА находится под серьёзными банковскими санкциями, поэтому успеть оформить перевод до закрытия трансферного окна в России (22 февраля) будет проблематично. Иностранные банки просто могут отказаться принимать деньги от российского клуба, поэтому армейцы подыскивают новую кандидатуру нападающего.

Отмечается, что если эквадорский клуб не пойдёт навстречу ЦСКА, то трансфер Диаса с большой долей вероятности не состоится. При этом сам футболист готов даже отказаться от процентов от суммы трансфера, которые полагаются ему по местному законодательству.

Контракт футболиста с «Универсидадом» рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 1,2 млн. В активе Исмаэля Диаса 20 матчей в составе сборной Панамы, в которых ему удалось забить пять мячей.