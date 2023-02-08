Алдонин: нападающий высокого класса не помешал бы ЦСКА во второй части чемпионата

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос, нужен ли армейцам еще один нападающий после ухода Адольфо Гайча.



«Если у ЦСКА на примете есть форвард высокого класса, то он не помешает армейцам во второй части сезона. Панамский нападающий Диас? Сложно сказать усилит он команду или нет. Еще раз повторю, что высококлассный нападающий не помешал бы. Если нет вариантов с таким форвардом, то молодой российский футболист из академии тоже пригодится», — приводит слова Егвения Алдонина «РБ Спорт».



Напомним, после перехода Гайча в «Еврону» ЦСКА остался с двумя нападающими — Федором Чаловым и Антоном Заболотным.



В предыдущем контрольном матче армейцы сыграли вничью с «Оренбургом». На гол Дмитрия Воробьёва москвичи ответили точным дальним ударом Виктора Мендеса.



После окончания зимних сборов подопечных Владимира Федотова ждёт двухматчевое противостояние с «Краснодаром» в Кубке России. Матчи состоятся 23 и 28 февраля.