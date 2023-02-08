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Денис Глушаков близок к подписанию контракта с «Пари НН» до конца сезона

Денис Глушаков близок к подписанию контракта с «Пари НН» до конца сезона
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Российский полузащитник Денис Глушаков и «Пари Нижний Новгород» близки к подписанию контракта до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в конце января нижегородский клуб сообщал, что 36-летний футболист присоединился к клубу на сборах. Ранее Глушаков выступал за подмосковные «Химки». В 14 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги он отдал одну результативную передачу. В начале января Глушаков и руководство команды приняли совместное решение о расторжении контракта.

«Пари НН» занимает 12-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, в 17 матчах набрав 19 очков. В первом туре после возобновления сезона подопечные Артёма Горлова сыграют в гостях с «Зенитом» (4 марта).

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