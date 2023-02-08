Денис Глушаков близок к подписанию контракта с «Пари НН» до конца сезона
Поделиться
Российский полузащитник Денис Глушаков и «Пари Нижний Новгород» близки к подписанию контракта до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, в конце января нижегородский клуб сообщал, что 36-летний футболист присоединился к клубу на сборах. Ранее Глушаков выступал за подмосковные «Химки». В 14 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги он отдал одну результативную передачу. В начале января Глушаков и руководство команды приняли совместное решение о расторжении контракта.
«Пари НН» занимает 12-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, в 17 матчах набрав 19 очков. В первом туре после возобновления сезона подопечные Артёма Горлова сыграют в гостях с «Зенитом» (4 марта).
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
14:48
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:25
-
14:07
-
14:04
-
13:46
-
13:41
-
13:36
-
13:34
-
13:17
-
13:10
-
13:06
-
12:56
-
12:47
-
12:40
-
12:34
-
12:17
-
11:49
-
11:46
-
11:44
-
11:18
-
11:11
-
11:10
-
11:00
-
10:54
-
10:38
-
10:37
-
10:35
-
10:29
-
10:23
-
10:02
-
09:57
-
09:39
Партнерский контент