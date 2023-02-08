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Непомнящий: Дзюба привык, что на него смотрят снизу вверх, а в Турции все короли

Непомнящий: Дзюба привык, что на него смотрят снизу вверх, а в Турции все короли
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Известный российский тренер, ранее возглавлявший турецкие клубы «Генчлербирлиги» и «Анкарагюджю», Валерий Непомнящий высказался о причинах безуспешного выступления Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

«Это отдельная история, вписался он или нет. Другой менталитет, совсем иные взаимоотношения в команде. Дзюба привык, когда на него смотрят в раздевалке снизу вверх, а в Турции там все короли, все считают себя главными. Должно повезти, чтобы попасть в свою команду. Дзюбе не повезло», – приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Напомним, сегодня Артём Дзюба прошёл медосмотр для подписания контракта с «Локомотивом». Ранее сообщалось, что нападающий будет получать по контракту 2,5 млн рублей. Последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», откуда форвард ушёл на правах свободного агента, разорвав контракт.

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