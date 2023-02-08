Павел Погребняк: буду болеть за Александра Кержакова в чемпионате Кипра

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал назначение Александра Кержакова на должность главного тренера кипрской «Кармиотиссы».



«Недавно говорил, что посмотрел бы за Кержаковым в качестве тренера в РПЛ, а сейчас он возглавил клуб на Кипре? Ещё лучше. Буду смотреть и болеть за него в чемпионате Кипра. К тому же там есть за кого поболеть и на кого посмотреть из русской диаспоры», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



Ранее Кержаков работал в чемпионате России в «Пари Нижний Новгород» (2021-2022). По итогам сезона-2021/2022 он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта. Под руководством 40-летнего тренера «Пари НН» в том сезоне занял 11-ю позицию в турнирной таблице.



«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Клуб занимает 10-ю позицию в турнирной таблице, набрав 23 очка после 22 матчей.

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