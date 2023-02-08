Турецкий тренер скончался из-за травм, полученных в результате землетрясения

Тренер турецкой команды «Искендерунспор» Ибрагим Халил Олмез скончался из-за травм, полученных в результате землетрясения в Турции. Олмеза нашли под завалами и в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Однако повреждения футбольного тренера оказались несовместимы с жизнью.
«Мы глубоко опечалены потерей нашего тренера Ибрагима Халила Олмеза, которого вытащили из-под обломков и доставили в отделение интенсивной терапии после землетрясения. Выражаем соболезнования семье покойного», — написала пресс-служба «Искендерунспора» в клубных соцсетях.
Напомним, несколькими днями ранее в Турции произошла серия серьёзных землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По актуальным сведениям, количество жертв близится к 7 тысячам человек. Ещё около 30 тысяч человек получили травмы.
- 8 февраля 2023
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