Турецкий тренер скончался из-за травм, полученных в результате землетрясения

Тренер турецкой команды «Искендерунспор» Ибрагим Халил Олмез скончался из-за травм, полученных в результате землетрясения в Турции. Олмеза нашли под завалами и в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Однако повреждения футбольного тренера оказались несовместимы с жизнью.

«Мы глубоко опечалены потерей нашего тренера Ибрагима Халила Олмеза, которого вытащили из-под обломков и доставили в отделение интенсивной терапии после землетрясения. Выражаем соболезнования семье покойного», — написала пресс-служба «Искендерунспора» в клубных соцсетях.

Напомним, несколькими днями ранее в Турции произошла серия серьёзных землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По актуальным сведениям, количество жертв близится к 7 тысячам человек. Ещё около 30 тысяч человек получили травмы.