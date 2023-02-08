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Магкеев назвал главные задачи «Локомотива» на вторую часть сезона

Магкеев назвал главные задачи «Локомотива» на вторую часть сезона
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Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев назвал главные задачи красно-зелёных на вторую часть текущего сезона.

«Какие задачи стоят перед «Локомотивом» на оставшуюся часть сезона? Если говорить про Кубок России — то у нас цель завоевать трофей, а в чемпионате как можно больше выигрывать и вообще не думать о зоне стыков, вылете», — приводит слова Магкеева «Российская газета».

В Российской Премьер-Лиге «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице после 17 сыгранных матчей, набрав лишь 13 очков. В Кубке России железнодорожники заняли второе место в группе A c «Краснодаром», «Пари Нижний Новгород» и «Химками». В четвертьфинале турнира «Локомотив» сыграет с московским «Спартаком» 22 и 27 февраля.

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