Владимир Гранат: если у Кержакова не было предложений из России, то стоило уехать на Кипр

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса».

«Если у Кержакова не было предложений из России, то стоило уехать на Кипр. Если ещё и клуб желает видеть его у руля команды — это только плюс. К тому же европейский опыт. Кержаков всё правильно сделал», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее Кержаков работал в чемпионате России в «Пари Нижний Новгород» (2021-2022). По итогам сезона-2021/2022 он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта. Под руководством 40-летнего тренера «Пари НН» в том сезоне занял 11-ю позицию в турнирной таблице.



«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Клуб занимает 10-ю позицию в турнирной таблице, набрав 23 очка после 22 матчей.