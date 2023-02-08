Владимир Гранат: если у Кержакова не было предложений из России, то стоило уехать на Кипр

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса».
«Если у Кержакова не было предложений из России, то стоило уехать на Кипр. Если ещё и клуб желает видеть его у руля команды — это только плюс. К тому же европейский опыт. Кержаков всё правильно сделал», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее Кержаков работал в чемпионате России в «Пари Нижний Новгород» (2021-2022). По итогам сезона-2021/2022 он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта. Под руководством 40-летнего тренера «Пари НН» в том сезоне занял 11-ю позицию в турнирной таблице.
«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Клуб занимает 10-ю позицию в турнирной таблице, набрав 23 очка после 22 матчей.
- 8 февраля 2023
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