Гаджиев: возможности, которые есть у «Локомотива», выше того места, которое он занимает

Российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев раскритиковал бывшее руководство московского «Локомотива» за ряд управленческих решений и оценил переход нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в стан красно-зелёных.

«Немецкая компания не сколько с переходами напортачила, сколько с финансами. Правда, я не знаю цену этих переходов. Также та команда напортачила с подготовкой к сезону. Необходимо, чтобы у тебя была команда — не просто игроки, а команда. Чтобы у неё была высокая мотивация и уровень готовности, чтобы игроки могли вести борьбу на протяжении 90 минут.



В итоге получилось, что уровень готовности игроков «Локомотива» и команды оказался невысокий. Позицию, которая она сейчас занимает, не связана с потенциальными возможностями команды и отдельных игроков. Возможности, которые есть у игроков, выше того места, которое занимает команда.



Для чего они берут Дзюбу и Смольникова — это другой вопрос. Уровень игроков «Локомотива» позволял им значительно выше находиться того места, на котором они находятся. Это тесно связано. Уходить от вопроса управления невозможно. Начиная с того момента, когда они спорили с Сёминым, рассказывали сказки. Говорили про новую стратегию, а в итоге получилось смешно и грустно.



Что касается этих двух игроков, они нормальные футболисты для РПЛ, уровень первой восьмерки, но не второй или третьей команды. Они могут играть на этом уровне. Я видел Смольникова в прошлом году, у него эмоциональный интерес к игре не пропал, опыт есть», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.