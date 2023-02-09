Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сантос» не оставляет попыток приобрести Кавани

«Сантос» не оставляет попыток приобрести Кавани
Комментарии

Уругвайский нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии по футболу. К игроку проявляет интерес «Сантос».

«Мы ещё пробуем. Ещё есть вероятность. Мы обращались к Кавани, спрашивали, хочет ли он поиграть за нас. Приглашали его посмотреть, что и как у нас. Он обещал подумать», — цитирует президента «Сантоса» Жозе Карлоса де Оливейру издание derbyderbyderby.it.

В конце августа 2022 года Кавани стал игроком «Валенсии». В нынешнем сезоне 35-летний уругвайский футболист принял участие в 13 матчах испанской Примеры, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. С 2008 года Кавани вызывается в сборную Уругвая.

«Валенсия» с 20 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023