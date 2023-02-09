«Сантос» не оставляет попыток приобрести Кавани
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Уругвайский нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии по футболу. К игроку проявляет интерес «Сантос».
«Мы ещё пробуем. Ещё есть вероятность. Мы обращались к Кавани, спрашивали, хочет ли он поиграть за нас. Приглашали его посмотреть, что и как у нас. Он обещал подумать», — цитирует президента «Сантоса» Жозе Карлоса де Оливейру издание derbyderbyderby.it.
В конце августа 2022 года Кавани стал игроком «Валенсии». В нынешнем сезоне 35-летний уругвайский футболист принял участие в 13 матчах испанской Примеры, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. С 2008 года Кавани вызывается в сборную Уругвая.
«Валенсия» с 20 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.
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