«Сантос» не оставляет попыток приобрести Кавани

Уругвайский нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии по футболу. К игроку проявляет интерес «Сантос».

«Мы ещё пробуем. Ещё есть вероятность. Мы обращались к Кавани, спрашивали, хочет ли он поиграть за нас. Приглашали его посмотреть, что и как у нас. Он обещал подумать», — цитирует президента «Сантоса» Жозе Карлоса де Оливейру издание derbyderbyderby.it.

В конце августа 2022 года Кавани стал игроком «Валенсии». В нынешнем сезоне 35-летний уругвайский футболист принял участие в 13 матчах испанской Примеры, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. С 2008 года Кавани вызывается в сборную Уругвая.

«Валенсия» с 20 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.