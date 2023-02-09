Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий ответил на вопрос, можно ли гордиться успехами Головина во Франции

Непомнящий ответил на вопрос, можно ли гордиться успехами Головина во Франции
Комментарии

Известный российский Тренер Валерий Непомнящий, работавший в чемпионатах Турции, Южной Кореи и Китая, поделился мнением об особенностях адаптации российских игроков за рубежом.

«Разве это не здорово, что мы можем гордиться успехами Головина во Франции? Я к этому и веду, но получается, что ему пришлось потратить почти три года, чтобы заматереть. Это сейчас он ничего не боится, а начиналось всё иначе. Не попадал в состав «Монако», нервы, а он тогда психологически был не очень устойчив, даже в РПЛ зачастую перебирал жёлтые карточки. Сейчас ситуация иная.

Я согласен, что так и должно быть. И Миранчук обязательно прибавит. Я просто помню на своём веку Александра Заварова – потрясающий игрок. Попал в «Ювентус» в статусе ведущего игрока сборной СССР, и всё: погас, потух, потому что попал в команду, где все стояли сзади. Не попал в свою команду, и его вояж за рубеж провалился», – приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года. В составе французской команды российский полузащитник провёл 161 матч, забил 21 гол и сделал 32 ассиста.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023