Непомнящий ответил на вопрос, можно ли гордиться успехами Головина во Франции

Известный российский Тренер Валерий Непомнящий, работавший в чемпионатах Турции, Южной Кореи и Китая, поделился мнением об особенностях адаптации российских игроков за рубежом.
«Разве это не здорово, что мы можем гордиться успехами Головина во Франции? Я к этому и веду, но получается, что ему пришлось потратить почти три года, чтобы заматереть. Это сейчас он ничего не боится, а начиналось всё иначе. Не попадал в состав «Монако», нервы, а он тогда психологически был не очень устойчив, даже в РПЛ зачастую перебирал жёлтые карточки. Сейчас ситуация иная.
Я согласен, что так и должно быть. И Миранчук обязательно прибавит. Я просто помню на своём веку Александра Заварова – потрясающий игрок. Попал в «Ювентус» в статусе ведущего игрока сборной СССР, и всё: погас, потух, потому что попал в команду, где все стояли сзади. Не попал в свою команду, и его вояж за рубеж провалился», – приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.
Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года. В составе французской команды российский полузащитник провёл 161 матч, забил 21 гол и сделал 32 ассиста.
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