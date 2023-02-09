Тен Хаг — о Санчо: рад за него, он в хорошем настроении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выступление нападающего Джейдона Санчо в перенесённом матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (2:2).



«Я рад за него. Он проделал весь обратный путь. Мы знаем, что он великолепный футболист, и Санчо определённо может оказать большое влияние на нашу команду. Он показал это.



Думаю, что он может обрести стабильность и вносить большой вклад. Но он должен работать каждый день по-настоящему усердно, как и все мы. Сейчас он находится в хорошем настроении. Думаю, это укрепит его, это побудит его ещё больше отдавать, и тогда вы увидите, что мы получим больше. Второй гол мне действительно понравился, особенно его участие.



Выйдет ли Санчо в основном составе в воскресенье? Слишком рано отвечать на этот вопрос. Я должен поразмыслить и сначала проанализировать его игру, а затем мы примем решения», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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