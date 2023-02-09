Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг — о Санчо: рад за него, он в хорошем настроении

Тен Хаг — о Санчо: рад за него, он в хорошем настроении
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выступление нападающего Джейдона Санчо в перенесённом матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (2:2).

«Я рад за него. Он проделал весь обратный путь. Мы знаем, что он великолепный футболист, и Санчо определённо может оказать большое влияние на нашу команду. Он показал это.

Думаю, что он может обрести стабильность и вносить большой вклад. Но он должен работать каждый день по-настоящему усердно, как и все мы. Сейчас он находится в хорошем настроении. Думаю, это укрепит его, это побудит его ещё больше отдавать, и тогда вы увидите, что мы получим больше. Второй гол мне действительно понравился, особенно его участие.

Выйдет ли Санчо в основном составе в воскресенье? Слишком рано отвечать на этот вопрос. Я должен поразмыслить и сначала проанализировать его игру, а затем мы примем решения», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» дома поделил очки с «Лидсом», отыгравшись со счёта 0:2

Видео: 10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023