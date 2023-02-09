Агент Ботхейма: трансфер в «Краснодар» был переходом в топ-клуб. Жаль, что всё так вышло
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Футбольный агент Джим Сольбаккен, агент норвежского нападающего Эрика Ботхейма, признался, что сожалеет о быстром окончании истории с «Краснодаром». Напомним, Ботхейм присоединился к «Краснодару» зимой 2022 года, однако уже в марте из-за политической ситуации разорвал контракт с клубом. Эрик не провёл в составе «быков» ни одного матча.
«Немного жаль, что всё так вышло. Трансфер Ботхейма в «Краснодар» был переходом в топ-клуб, где работают фантастические люди. Но вмешались обстоятельства», — приводит слова Джима Сольбаккена «РБ Спорт».
Напомним, после ухода из «Краснодара» норвежский форвард Эрик Ботхейм перешёл в итальянскую «Салернитану». Футболист подписал с новым клубом контракт до лета 2026 года.
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