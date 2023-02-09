Экс-игрок «Маккаби» Магомедов: российский футбол не выиграет от перехода в Азию

Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов высказался на тему возможного перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Ситуация сложная и неоднозначная. Наверное, спортивным чиновникам виднее, но я думаю, футбол от этого перехода однозначно не выиграет. В Азии уровень другой, и это все знают. Я надеюсь, что всё успокоится и люди примут правильное, трезвое решение вне зависимости от политической обстановки. Рано или поздно всё должно вернуться на свои места», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
В начале своей карьеры Магомедов выступал за такие клубы, как «Динамо» (Махачкала), «Жемчужина» (Сочи) и «Торпедо» (Адлер). В 1994 году Мурад принял решение переехать в Израиль, в клуб «Маккаби» (Петах-Тиква), где играл до 2013 года, а позднее вошёл в тренерский штаб.
Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»:
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