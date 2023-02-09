«Химки» объявили о трансфере серба Петара Голубовича

Подмосковные «Химки» объявили о подписании защитника Петара Голубовича, который ранее выступал за норвежский «Олесунн». 28-летний сербский футболист подписал с российским клубом контракт сроком на полтора года.



«Футбольный клуб «Химки» приветствует Голубовича и желает успешной игры за красно-чёрных. Контракт рассчитан на 1,5 года. Dobrodošli, Petar!» — написала пресс-служба «Химок» в клубном телеграм-канале.

Отметим, что Петар Голубович — воспитанник «Црвены Звезды», в разные годы выступал за бельгийский «Кортрейк», а также за итальянские клубы «Новара» и «Пиза», на протяжении трёх лет был в системе «Ромы». В составе сборной Сербии U19 Петар становился чемпионом Европы.

Напомним, ранее сегодня «Химки» также подписали бразильского защитника Лео Андраде.