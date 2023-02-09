Р. Фернандес: я приехал в «Динамо», чтобы играть долгое время. Для меня Россия — Европа

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес высказался об отстранении России от еврокубков, а также о желании попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате.



«Конечно, еврокубки чрезвычайно важны, не буду скрывать. Я очень надеюсь, что российские клубы будут в дальнейшем в них участвовать, считаю, что так должно быть, но лично для меня вопрос мотивации из-за этого не стоит. Думаю, для других ребят тоже.



Для меня лично было мечтой играть с «Челси». Плевать где – Лига Европы, чемпионов, отборочный, плей-офф. Только «Челси»! Ну, безусловно, сперва в сердце «Динамо», а потом «Челси» (смеётся).



Многие игроки, приезжающие в Россию, рассматривают чемпионат как трамплин в Европу. Рассчитываю за счёт успешной игры в России попасть в топ-чемпионат? Ну конечно, для меня всегда было мечтой играть в топовых лигах. Но сейчас я приехал в Россию, чтобы играть здесь долгое время. Для меня это огромный шаг вперёд. И да, вы говорите «трамплин в Европу». Но для меня Россия – тоже Европа. Это хороший опыт. Но когда-нибудь… Сейчас я особо не думаю о будущем, но в мечтах хотелось бы в дальнейшем попробовать себя в самых топовых лигах», — цитирует Фернандеса «РИА Новости Спорт».