Дзаньоло взял 17-й номер в «Галатасарае» в память о погибшем в Турции подростке

Итальянский полузащитник турецкого «Галатасарая» Николо Дзаньоло будет выступать за новую команду под 17-м номером. Об этом сообщает пресс-служба гранда турецкого футбола.
Свой номер Дзаньоло выбрал в память о скончавшемся во время землетрясений в Турции 17-летнем болельщике «Галатасарая». Юный Мухаммед Эмин Озкан был также персональным поклонником итальянского футболиста и ожидал его перехода в стан любимой команды. Подросток погиб до официального объявления о переходе Дзаньоло.
«Мне очень жаль Мухаммеда и весь турецкий народ», — прокомментировал своё решение Дзаньоло.
О переходе футболиста в «Галатасарай» стало известно вчера, 8 февраля. В текущем сезоне Николо Дзаньоло провёл за «Рому» 13 матчей в Серии А, забил один гол и получил четыре жёлтые карточки.
Ким Кардашьян гуляет по Лос-Анджелесу в футболке «Ромы»:
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