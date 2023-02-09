Дзаньоло взял 17-й номер в «Галатасарае» в память о погибшем в Турции подростке

Итальянский полузащитник турецкого «Галатасарая» Николо Дзаньоло будет выступать за новую команду под 17-м номером. Об этом сообщает пресс-служба гранда турецкого футбола.

Свой номер Дзаньоло выбрал в память о скончавшемся во время землетрясений в Турции 17-летнем болельщике «Галатасарая». Юный Мухаммед Эмин Озкан был также персональным поклонником итальянского футболиста и ожидал его перехода в стан любимой команды. Подросток погиб до официального объявления о переходе Дзаньоло.

«Мне очень жаль Мухаммеда и весь турецкий народ», — прокомментировал своё решение Дзаньоло.

О переходе футболиста в «Галатасарай» стало известно вчера, 8 февраля. В текущем сезоне Николо Дзаньоло провёл за «Рому» 13 матчей в Серии А, забил один гол и получил четыре жёлтые карточки.

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