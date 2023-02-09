«Слуцкий был потрясающим». Капитан «Арсенала» Эдегор — о работе с российским тренером

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился воспоминаниями о своей игре за голландские «Херенвен» и «Витесс» и выразил благодарность российскому тренеру Леониду Слуцкому за помощь в улучшении игры.
«Если вы играете в видеоигру и переходите из «Реала» в «Херенвен», то может показаться, что что-то пошло не так. Не в обиду голландской лиге! Но, честно говоря, для меня это был фантастический опыт. Я регулярно играл на уровне первой команды, это было именно тем, что мне было нужно. Я многим обязан времени, проведённом в аренде в «Херенвене», где вырос как личность, и в «Витессе», где я вырос как игрок.
В Херенвене я получил водительские права, я научился быть самим собой и брать ответственность за свои действия. Затем в «Витессе» я познакомился с главным тренером Леонидом Слуцким. Он был потрясающим. Он верил в меня и мои способности, но при этом не требовал от меня каждый раз творить чудеса. Он помог мне улучшить понимание игры и научил работать в команде. Я стал делать более сложные передачи», — рассказал Эдегор в своей колонке на The Player's Tribune.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный:
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