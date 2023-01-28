Фердинанд: Эдегор — это Моцарт. Он выглядит как реинкарнация лучшей версии Озила
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил выступления норвежского полузащитника лондонского «Арсенала» Мартина Эдегора, сравнив его игру с выступлениями бывшего футболиста «пушкарей» Месута Озила.
«Этот парень — Моцарт, он так искусно прокидывает мяч между ног у соперников. Он выглядит как реинкарнация лучшей версии Месута Озила. Вы можете видеть, что он чувствует себя очень комфортно в роли лидера и капитана «Арсенала», — сказал Фердинанд в видео на своём YouTube-канале Vibe with Five.
В 25 матчах текущего сезона на счету 24-летнего Эдегора восемь голов и пять результативных передач. «Арсенал» лидирует в английской Премьер-лиге после 19 сыгранных матчей с 50 набранными очками.
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