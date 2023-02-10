«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести у «Реала» Вальверде за € 65 млн

«Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение уругвайского полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде. Об этом сообщает издание El Nacional.

По информации источника, «Юнайтед» хотят воспользоваться плохой формой Вальверде после чемпионата мира 2022 года в Катаре, чтобы сбить стоимость возможного трансфера. Также на переход уругвайца в английскую команду может повлиять потенциальный трансфер хавбека «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема в «Реал». Таким образом, «Манчестер Юнайтед» надеется убедить «Реал», что суммы в € 65 млн достаточно для выплаты компенсации за игрока.

24-летний полузащитник сыграл 32 матча за «Реал» в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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