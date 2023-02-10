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«Все обсуждаем всё». Дмитрий Кириченко рассказал о его роли в штабе Курбана Бердыева

«Все обсуждаем всё». Дмитрий Кириченко рассказал о его роли в штабе Курбана Бердыева
Курбан Бердыев
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Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко рассказал о его роли в штабе российского специалиста Курбана Бердыева.

«Мы все обсуждаем всё. Любую ситуацию. В том числе физическая подготовка не дело только профильного тренера. Мы в любом случае все вместе. Понятно, что я где-то могу больше помочь в атаке как бывший нападающий. Дмитрий Валерьевич Хохлов – в полузащите. Но это больше касается анализа. Не скажу, что на тренировках мы работаем только с этими линиями. Хоть и есть условное разделение на блоки.

Просмотр футболистов? У меня ощущение, что в последние полгода этот процесс не прерывается. Сначала в Иране, теперь в Сочи. Сами понимаете, кого-то предлагают агенты, кто-то ещё. Так что это общая работа. Смотрим на качество футболиста, а кто посоветовал – это другой вопрос», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:

«В городе просто выключалась мобильная связь». Штаб Бердыева вернулся из Ирана в Россию «В городе просто выключалась мобильная связь». Штаб Бердыева вернулся из Ирана в Россию
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