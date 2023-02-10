«Все обсуждаем всё». Дмитрий Кириченко рассказал о его роли в штабе Курбана Бердыева

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко рассказал о его роли в штабе российского специалиста Курбана Бердыева.
«Мы все обсуждаем всё. Любую ситуацию. В том числе физическая подготовка не дело только профильного тренера. Мы в любом случае все вместе. Понятно, что я где-то могу больше помочь в атаке как бывший нападающий. Дмитрий Валерьевич Хохлов – в полузащите. Но это больше касается анализа. Не скажу, что на тренировках мы работаем только с этими линиями. Хоть и есть условное разделение на блоки.
Просмотр футболистов? У меня ощущение, что в последние полгода этот процесс не прерывается. Сначала в Иране, теперь в Сочи. Сами понимаете, кого-то предлагают агенты, кто-то ещё. Так что это общая работа. Смотрим на качество футболиста, а кто посоветовал – это другой вопрос», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:
- 10 февраля 2023
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
10:11
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:59
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:45
-
08:44
-
08:35
-
08:30
-
08:29
-
08:10
-
08:02
-
07:53
-
06:39
-
06:13
-
05:49
-
04:55
-
04:53