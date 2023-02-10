«Новая база и стадион на 70 тысяч человек». Кириченко — об инфраструктуре в Иране

Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко рассказал об условиях работы в Иране, ответив на вопрос о сравнении с российской Первой лигой.
«Я же не работал в Первой лиге. Поэтому сложно сравнить это с Ираном. Хотя заканчивал в Первой лиге, в «Мордовии». Возможно, есть что-то общее с тем временем. База там построена недавно – новое здание, неплохие поля – советовались по ним с агрономом «Кайрата». Стадион там огромный – советского плана на 70 тысяч. К сожалению, за время нашей работы не удалось собрать полную арену. Сначала коронавирусные ограничения, потом проблемы с ФИФА, дальше начались протесты в стране. Так что на стадионе собирались максимум 30 тысяч человек.
Но хочу сказать, что это стереотип: якобы там всё на низком уровне и ничего нет. Для работы нам создали нормальные условия», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:
- 10 февраля 2023
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