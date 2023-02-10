Сперцян: Галицкий может позвонить и наругать за плохой удар со штрафного

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался по поводу общения с президентом «быков» Сергеем Галицким, а также рассказал, как в команде отреагировали на новость о болезни предпринимателя.

«Как часто контактируем с Галицким? Практически всегда. На тренировках, на играх, очень часто общаемся на разные темы. Он может позвонить. Может и по хорошему поводу позвонить, может и где-то нет. Допустим, я плохо штрафной пробил с «Оренбургом», он может позвонить и поругать.

Как отреагировали в команде, когда Галицкий рассказал о болезни? Когда мы это услышали, не верилось в это вообще. Ходили слухи, но когда сам он об этом сказал, это было больно слышать. Это тяжело, тяжело мне это сказать. Мы желаем ему только здоровья. Мы готовы своё здоровье отдать, лишь бы Сергей Николаевич был здоров», — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».