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«Парку поддать?» «Пари НН» представил Глушакова видеороликом из бани

«Парку поддать?» «Пари НН» представил Глушакова видеороликом из бани
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ФК «Пари Нижний Новгород» объявил о переходе российского полузащитника Дениса Глушакова. Футболист стал игроком нижегородского клуба, ранее являясь свободным агентом. Контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023 с опцией продления. Об этом сообщила пресс-служба «Пари Нижний Новгород».

Видео доступно в телеграм-канале «Пари Нижний Новгород»

36-летний Глушаков первую часть сезона провёл в подмосковных «Химках». Он сыграл 19 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Ранее в Российской Премьер-Лиге полузащитник выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также грозненский «Ахмат».

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 17 матчей. В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва нижегородцы сыграют на выезде с «Зенитом» 4 марта.

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