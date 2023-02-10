«Пари НН» объявил о подписании Русланбека Джиянова

Нападающий Русланбек Джиянов перешёл в «Пари Нижний Новгород» из узбекского ПФК «Олимпик». Контракт рассчитан на 3,5 года. Остаток сезона форвард проведёт в аренде в «Олимпике». Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба.
Воспитанник ташкентского футбола выступал за «Пахтакор» (U21) и «Олимпик». В прошлом сезоне Джиянов провёл 25 матчей в Суперлиге чемпионата Узбекистана, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи. Вместе с молодёжной сборной (U23) дошёл до финала Кубка Азии. В ноябре 2022 года Русланбек дебютировал за главную национальную команду Узбекистана в товарищеском матче со сборной России (0:0).
«Одним из условий контракта стало возвращение Русланбека Джиянова до конца сезона в команду «Олимпик» в аренду для успешной подготовки к отборочному турниру Кубка Азии, Азиатским и Олимпийским играм, которые являются приоритетом для ПФК «Олимпик».
Пожелаем удачи Русланбеку в подготовке к важным турнирам. И, конечно же, ждём в Нижнем Новгороде!» — написано в заявлении клуба.
- 10 февраля 2023
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