«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Араратом»

Санкт-петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Арарат-Армения», который пройдёт сегодня, 10 февраля. Начало встречи в рамках зимних тренировочных сборов в Дубае запланировано на 16:00 мск.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Родригао, Алип, Круговой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.
Запасные: Бязров, Кирш, Шайхтдинов, Вершинин, Саусь, Барановский, Ногтев, Белохонов.
В рамках подготовки ко второй части сезона «Зенит» уже провёл пять товарищеских матчей. В Катаре санкт-петербуржцы обыграли местных «Аль-Бидду» (9:0) и «Лусаил-Сити» (3:0) и сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1). В Дубае «Зенит» успел одержать победы над малазийским «Джохор Дарул Такзим» (3:0) и армянским «Урарту» (1:0).
- 10 февраля 2023
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