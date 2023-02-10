Эдуард Сперцян ответил на вопрос о возможном переезде в Европу

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о возможном трансфере в один из европейских клубов. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок интересен нидерландскому ПСВ.

«Сейчас ситуация так сложилась, что у нас нет еврокубков. Но, конечно, там играть хочется. На данный момент я никуда не собираюсь и вообще в принципе я не собираюсь уходить из «Краснодара». Но может быть такой момент, что всё-таки мечта детства играть в еврокубках, играть в топ-клубах исполнится, и я думаю, что клуб пойдёт навстречу.

ПСВ, «Лацио» или «Вильярреал»? Я ничего об этом не знаю», — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Действующее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что скауты ПСВ просматривают Эдуарда Сперцяна на сборе «Краснодара».