Эдуард Сперцян ответил на вопрос о возможном переезде в Европу

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о возможном трансфере в один из европейских клубов. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок интересен нидерландскому ПСВ.
«Сейчас ситуация так сложилась, что у нас нет еврокубков. Но, конечно, там играть хочется. На данный момент я никуда не собираюсь и вообще в принципе я не собираюсь уходить из «Краснодара». Но может быть такой момент, что всё-таки мечта детства играть в еврокубках, играть в топ-клубах исполнится, и я думаю, что клуб пойдёт навстречу.
ПСВ, «Лацио» или «Вильярреал»? Я ничего об этом не знаю», — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Действующее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что скауты ПСВ просматривают Эдуарда Сперцяна на сборе «Краснодара».
- 10 февраля 2023
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