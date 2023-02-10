Гол Кассьерры принёс «Зениту» ничью в матче с «Араратом»

Сегодня, 10 февраля, состоялся товарищеский матч между «Зенитом» и «Араратом». Команды играли на одном из тренировочных полей в ОАЭ. Противостояние завершилось со счётом 1:1.



Первый гол в матче забил нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра. Он головой замкнул подачу Клаудиньо с углового. На 78-й минуте Акита восстановил равенство на табло.



В рамках подготовки ко второй части сезона «Зенит» уже провёл пять товарищеских матчей. В Катаре санкт-петербуржцы обыграли местных «Аль-Бидду» (9:0) и «Лусаил-Сити» (3:0) и сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1). В Дубае «Зенит» успел одержать победы над малазийским «Джохор Дарул Такзим» (3:0) и армянским «Урарту» (1:0).

После 17 туров сине-бело-голубые занимают первую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка.