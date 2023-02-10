Александр Кокорин попал в стартовый состав «Ариса» на матч с «Омонией»
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Сегодня, 10 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Кипра, в котором «Омония» примет «Арис». Российский форвард команды из Лимасола Александр Кокорин попал в стартовый состав своей команды.
«Арис»: Вана Алвес, Пилеас, Боаки, Бенгтссон, Гомис, Яго, Струски, Брорссон, Сёке, Бабика, Кокорин.
«Арис», который в прошлом туре переиграл «Доксу» со счётом 2:1, расположился на четвёртой позиции в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Омония» двумя строчками ниже, имея в активе 25 очков.
Россиянин в игре прошлого тура забил восьмой гол за лимасольцев в сезоне. Он делит третье место в списке лучших бомбардиров первенства с двумя игроками и в сегодняшней игре имеет шанс подняться на вторую строчку.
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